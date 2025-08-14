На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фонд «Защитники Отечества» помог ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни

Фонд «Защитники Отечества» передал десять автомобилей ветеранам СВО
Telegram-канал Защитники Отечества

Фонд «Защитники Отечества» продолжает оказывать адресную поддержку ветеранам специальной военной операции. В рамках программы ветераны с тяжелой инвалидностью могут получить автомобили с ручным управлением и пройти бесплатное обучение вождению, сообщили в Telegram-канале фонда.

Отмечается, что в Ростовской области ветеранам СВО в центре исторического парка «Россия – моя история» торжественно вручили ключи от автомобилей с ручным управлением. Десять машин были переданы участникам спецоперации, как уволенным в запас, так и продолжающим службу в Минобороны России после ранений. Ключи вручили врио губернатора области Юрий Слюсарь и руководитель регионального филиала фонда Татьяна Карасева.

Среди получателей автомобилей – ветеран из Нижегородской области Илья Горохов, который вторым в регионе стал обладателем машины марки «Москвич-3» с ручным управлением. Ключи ему вручила руководитель местного филиала фонда Екатерина Генералова.

«Раньше думал, что больше никогда не сяду за руль. Благодаря фонду мечта стала реальностью. Теперь я свободен – могу сам добираться куда угодно», — отметил он.

Четверо участников спецоперации из Пермского края также получили автомобили с ручным управлением. Машины передали Юрию Александрову из Сивинского округа, Михаилу Ромбергу из Кунгура, Андрею Полуэктову из Перми и Ивану Дружинину из Горнозаводска.

«Такая поддержка помогает нашим защитникам быть активными, заниматься любимым делом и быстрее адаптироваться к мирной жизни», — заявил руководитель регионального филиала фонда Константин Строгий.

Команда пензенского филиала фонда передала автомобиль ветерану Владимиру Левкину, который ранее прошел обучение вождению в автошколе. После возвращения домой он продолжил службу в военном комиссариате Пензенской области и играет в команде по следж-хоккею.

«Благодарен всем за оказанную поддержку. Очень важно, что тех, кто защищает нашу страну, не оставляют без внимания после возвращения, помогают социализироваться и адаптироваться к мирной жизни. Большое спасибо!» – поделился Владимир Левкин.

