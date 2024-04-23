Заммэра Пскова решил уволиться из-за взятки автомобилем стоимостью 5 млн рублей

Заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий, которого обвиняют в получении особо крупной взятки, решил уволиться по собственному желанию. Об этом сообщил градоначальник Борис Елкин в эфире радиостанции «ПЛН-FM».

«Александр Грацкий написал заявление по собственному желанию, и уже не работает в администрации Пскова. Что касается подрядчика, который проходит по этому делу, это организация, которая не занимается содержанием или ремонтом дорог», — заявил он.

Отмечается, что Грацкий также занимал пост начальника управления городского хозяйства администрации. По данным следствия, в 2022-м он получил автомобиль стоимостью более 5 млн рублей в качестве взятки от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети. Взамен заммэра обеспечил «своевременное и беспрепятственное принятие работ» по заключенным контрактам между подрядчиком и правительством города.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Александра Грацкого по обвинению в должностном преступлении в марте.

До этого сообщалось, что бывший вице-губернатор Белгородской области по вопросам ЖКХ Константин Полежаев с 2020 года по январь 2023-го получил в качестве взятки автомобили Land Rover Defender и Porsche Panamera за свою помощь Фонду содействия реформирования ЖКХ в заключении контрактов по капремонту в многоквартирных домах. Продолжаются судебные разбирательства. Также прокуратура направила иск, согласно которому нежилое помещение площадью 438,8 кв. метров бывшего вице-губернатора предлагают отдать государству.

Ранее стали известны новые подробности задержания главы МЧС Чечни Цакаева.