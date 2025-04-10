Отец мальчика, которому хаски разорвали лицо в Сочи, хочет от хозяина псов 15 млн рублей

Отец девятилетнего мальчика, которому хаски отгрызли лицо в Сочи, хочет от хозяина собак 15 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Отец ребенка рассказал, что на данный момент хозяин двух хаски, которые покалечили его сына, перевел ему 50 тысяч рублей. Мужчина отметил, что будет возить сына на операции в Москву еще минимум три года, а жилье и дорога очень дорогие.

При этом он отметил, что не сможет работать, так как ему нужно будет постоянно находиться рядом с мальчиком. Отец пострадавшего ребенка вместе с юристом подготовил судебный иск.

Мальчик попал в больницу после того, как на него напали две собаки породы хаски. Животные сорвались с цепи и разодрали ребенку лицо 26 февраля. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Вскоре его перевезли в больницу в Москве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Обвинение предъявлено хозяину собак, в ходе допроса мужчина признал вину. Позже выяснилось, что перед случившимся он не кормил псов десять дней.

Ранее мать мальчика, которую подозревают в попытке похищения средств на лечение, отправили под домашний арест.