Россиянам назвали симптомы, которые указывают на рак полости рта

Профессор Пустынский: жжение может указывать на рак полости рта
close
Depositphotos

Жжение или покалывание в полости рта во время приема пищи могут быть симптомами рака слизистой оболочки полости рта и требовать обращения к врачу. Об этом Life рассказал профессор кафедры онкологии и лучевой терапии Института хирургии, д.м.н. Илья Пустынский.

«Злокачественные опухоли могут возникать в различных отделах полости рта, чаще в области языка, дна полости рта, слизистой оболочки щеки, десны, неба. В начальном периоде заболевания наблюдаются безболезненные узелки, уплотнения, поверхностные язвы или трещины, которые не поддаются консервативному лечению», — уточнил эксперт.

Он уточнил, что ранняя диагностика позволяет вылечиться и сохранить функции полости рта более чем в 90% случаев. Пустынский добавил, что этот вид рака могут спровоцировать вредные привычки, плохое состояние полости рта, воспаления и инфекции, а также хронические заболевания. Это может быть кариес, травматизация слизистой оболочки, вызванная разрушенными зубами или некачественными протезами. Кроме того, к факторам риска он отнес предопухолевые состояния. Это лейкоплакия, эритроплакия, хронические язвы и трещины губ.

Профессор Сеченовского университета, доктор медицинских наук Ирина Макеева до этого говорила, что рак полости рта входит в число тех онкологических заболеваний, которые легче всего предотвратить. По ее словам, для этого достаточно своевременно проводить диагностику и выявлять предраковые процессы, на что у врача может уйти всего несколько минут.

Ранее был найден способ предотвратить развитие рака полости рта.

