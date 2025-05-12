Наден способ предотвратить развитие рака полости рта

Международная команда исследователей под руководством Бостонского университета обнаружила, что блокировка эпигенетического регулятора LSD1 может активизировать иммунную систему для борьбы с плоскоклеточным раком полости рта (ПККР). Результаты работы опубликованы в журнале International Journal of Oral Science (IJOM).

ПККР — одна из ведущих причин смертности от онкологических заболеваний ротовой полости, причем ранняя диагностика остается критически важной для успеха лечения. До сих пор большинство исследований фокусировались на поздних стадиях болезни, однако новая работа сосредоточена на раннем этапе развития рака и роли фермента LSD1 (лизин-специфическая деметилаза-1).

Ученые установили, что LSD1 регулирует ключевые сигнальные пути, включая STAT3 и CDK7, способствуя прогрессированию заболевания. Используя генетические и фармакологические подходы, в том числе экспериментальное соединение SP2509, исследователи добились подавления активности LSD1, что остановило развитие предраковых поражений у лабораторных животных (кошек и крыс).

Ингибирование LSD1 привело к замедлению роста опухоли, восстановлению активности CD8+ Т-клеток и снижению уровня белка CTLA4, подавляющего иммунный ответ. Особенно эффективным оказался препарат секлидемстат, способный предотвращать переход предраковых состояний в злокачественные формы.

Авторы исследования подчеркивают, что комбинация LSD1-блокаторов с существующими методами иммунотерапии может значительно усилить противоопухолевый иммунный ответ. По мнению ученых, этот подход способен изменить парадигму лечения рака головы и шеи, а также других опухолей с аналогичными эпигенетическими нарушениями.

Ранее была создана иммуннотерапия для борьбы с раком на поздних стадиях.