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Ученые назвали один из самых предотвращаемых видов рака

Профессор Макеева: рак полости рта легче предотвратить, чем лечить
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Zlata_Titmouse/Shutterstock/FOTODOM

Рак полости рта входит в число тех онкологических заболеваний, которые легче всего предотвратить. Об этом заявила РИА Новости профессор Сеченовского университета, доктор медицинских наук Ирина Макеева.

По ее словам, для этого достаточно своевременно проводить диагностику и выявлять предраковые процессы, на что у врача может уйти всего несколько минут.

Как отметила специалист, по данным Всемирной организации здравоохранения, рак полости рта, включая опухоли губ и глотки, занимает 13-е место среди всех онкологических заболеваний. Причинами его развития часто становятся вредные привычки и механические травмы: курение, алкоголь, горячая или острая пища, некачественные зубные протезы и острые края зубов.

Макеева подчеркнула, что длительное воздействие негативных факторов может вызывать гиперкератоз — утолщение слизистой оболочки, которое без лечения способно перерасти в рак. Особое внимание врач обратила на вирус папилломы человека (ВПЧ), онкогенные штаммы которого блокируют защитный ген p53, повышая риск развития онкологии в 40 раз у носителей вируса, особенно при наличии сопутствующих факторов, таких как курение.

Также развитию злокачественных процессов могут способствовать металлические конструкции во рту. По словам эксперта, со временем на них разрушается защитная пленка, что в сочетании с определенными гигиеническими средствами может привести к появлению гальванического тока. Это, в свою очередь, вызывает сухость, травматизацию слизистой и формирование предраковых изменений.

Макеева подчеркнула, что ключевым элементом профилактики рака полости рта остаётся внимание стоматологов не только к зубам, но и к состоянию слизистой оболочки.

Ранее онколог оценил прорыв ученых в создании универсальной вакцины от рака.

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