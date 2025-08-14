На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Татарстане мигрант насиловал 16-летнюю землячку и снимал это на камеру
В Татарстане иностранец неоднократно насиловал девушку-подростка, снимал это на камеру и угрожал ей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все случилось в мае и июне 2024 года. По версии следствия, мигрант совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девушки, которая является его землячкой. Он угрожал ей физическим устранением, если та расскажет кому-то о произошедшем. Злоумышленник также записал на мобильный телефон одно из своих преступлений.

В какой-то момент девушке удалось сбежать от насильника. Она обратилась за помощью к соседям, которые проживали в ближайшем доме.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее неизвестный напал на ребенка на окраине Читы и попытался изнасиловать.

