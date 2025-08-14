На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подросток упал с 70-метрового обрыва, пролежал несколько дней без еды и воды и выжил

Daily Mail: в США подросток остался жив, упав с 70-метрового обрыва
Dakota Strong/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Миссури 13-летний Дакота «Коди» Тренкл-младший, чудом выживший после падения с 70-метрового обрыва, проведя на дне оврага четыре дня без еды и воды, пришел в сознание после 11-дневной медикаментозной комы.

Мальчик пропал 27 июля, когда отправился на скейтборде к другу возле озера Гус-Крик. Когда он не вернулся домой, семья обратилась в полицию. Поиски, в которых участвовали волонтеры, родственники и сотрудники офиса шерифа, продолжались более 80 часов.

Спустя три дня брат Коди нашел его скейтборд, а служебная собака по кличке Дэрил вывела спасателей к крутому обрыву. На дне, под палящим солнцем, школьника нашли живым, но с тяжелыми травмами: кровоизлиянием в мозг, пневмонией и глубокими ранами от воздействия жары и непогоды.

Подростка вертолетом доставили в детскую больницу Сент-Луиса, где он был подключен к аппарату ИВЛ и находился в отделении интенсивной терапии. В воскресенье его отключили от аппарата. По словам матери, первое, что он попросил, — колу. Желание исполнили спустя час. Сейчас подросток говорит тихо, испытывает боль, но начал физиотерапию.

Врачи отмечают, что путь к восстановлению будет долгим. Коди остается в реанимации в тяжелом состоянии и продолжает бороться с инфекциями и слабостью. После стабилизации его переведут в реабилитационный центр.

Ранее мужчина слетел со скалы на автомобиле и 11 часов полз в надежде на помощь.

