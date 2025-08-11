На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выдававший себя за провидца мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку

В Индии «прорицатель» заманил наставничеством 16-ленюю девушку и изнасиловал ее
Shutterstock

В Индии мужчина, выдававший себя за провидца, вошел в доверие к 16-летней девушке и изнасиловал ее. Преступника задержали. Об этом сообщает The Times of India.

Мужчина с криминальным прошлым орудовал на территории штата Уттар-Прадеш. Как рассказали в полиции, он вел блог, в котором рассказывал о том, что является прорицателем и предлагал свое духовное покровительство.

«Он соблазнял женщин, утверждая, что обладает божественной силой», — рассказал инспектор полиции Нитеш Шарма.

Одной из жертв обманщика стала 16-летняя девушка, которая познакомилась с ним в соцсетях. Несовершеннолетняя рассчитывала пообщаться с духовным гуру, а стала жертвой извращенца.

Полицейские поймали «духовного гуру» на живца. Сотрудница полиции под прикрытием связалась с насильником в интернете и притворилась, что жаждет его духовного покровительства. Польщенный вниманием новой «поклонницы» мужчина назначил ей встречу. Во время встречи злоумышленника задержали.

Полиция устанавливает личности других женщин, которые могли стать его жертвами.

Ранее в Индии девушка чудом избежала задуманного ее парнем группового изнасилования.

