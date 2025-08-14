Врач объяснила, почему в конце лета появляются усталость и раздражительность

В конце лета у людей зачастую появляются усталость и раздражительность. Также могут наблюдаться выпадение волос, ломкость ногтей и тяжесть в ногах. Как правило, эти симптомы связаны с нехваткой витамина D, магния, железа и витаминов группы В. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

К слову, как сообщает газета «Известия» со ссылкой на специалистов, 40% жителей крупных городов периодически сталкиваются с астенией. Медики предупреждают, что это не просто усталость после рабочего дня, а хроническое состояние, характеризующееся постоянной слабостью, раздражительностью и быстрой утомляемостью.

«Летом мы активны, но не всегда питаемся сбалансированно. Плюс — солнца, которое должно давать витамин D, может не хватать, если вы много времени проводите в помещении или используете солнцезащитные средства, а это правильно», — сказала Крашкина.

Если подавленное состояние беспокоит уже не одну неделю и простые меры не помогают — самое время сдать анализы, добавила врач.

Недавно ученые выяснили, что периоды «ничегонеделания» — когда мы перестаем целенаправленно концентрироваться и позволяем мыслям свободно блуждать — помогают снизить стресс и улучшить когнитивные способности.

Ранее психотерапевт перечислил неочевидные признаки депрессии.