В Крыму сын угнал у матери авто, попал в ДТП и сдал ее золото в ломбард

В Симферопольском районе Крыма перед судом предстанет обвиняемый в угоне автомобиля и краже у собственной матери. Об этом сообщает УМВД республики.

В правоохранительные органы обратилась 59-летняя жительница одного из сел Симферопольского района. Она сообщила об угоне своего автомобиля. Сотрудники задержали подозреваемого в угоне, им оказался 25-летний сын заявительницы.

Выяснилось, что молодой человек сделал дубликат ключей от гаража, похитил у матери ключи от машины. Злоумышленник собирался поехать в Симферополь, но не справился с управлением, совершил ДТП, после чего продолжил движение на поврежденном автомобиле. Заметив машину, сотрудники ГАИ остановили водителя для проверки документов и обнаружили у него признаки опьянения.

Также было установлено, что молодой человек похитил у матери ювелирные украшения на сумму более 600 тысяч рублей и украл у нее деньги с карты. Похищенное он потратил на личные нужды, а драгоценности сдал в ломбард. Возбуждено уголовное дело.

