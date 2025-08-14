На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава СК потребовал доложить об инциденте с угрозами саратовцам со стороны полицейского

Бастрыкин потребовал доклад о конфликте полицейского и жителей Саратова в парке
Telegram-канал «Baza»

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с угрозами стрельбой жителям Саратова со стороны сотрудника полиции. Об этом сообщает СК РФ в официальном Telegram-канале.

По факту произошедшего сотрудники ведомства проводят процессуальную проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам действиям участников дадут правовую оценку.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ по Саратовской области Костину Д.А. представить доклад об обстоятельствах произошедшего и ходе проверки», – сообщается в публикации.

Об инциденте стало известно накануне. Жители Саратова собрались, чтобы отстоять территорию сквера, на которой хотят построить новую школу.

Во время стычки один из сотрудников МВД заявил, что будет стрелять по всем, кто не подчинится его требованию покинуть территорию.

После инцидента в полиции напомнили, что в некоторых случаях полицейские могут применить физическую силу или оружие.

Ранее трое юношей напали на подростков и угрожали прострелить девушке голову в Минусинске.

