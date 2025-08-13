«Всех расстреляю»: в Саратове полицейский угрожал людям, защищавшим парк от застройки

Саратовский полицейский пригрозил, что будет стрелять в местных жителей, вставших на защиту парка. Об этом сообщает Baza.

Местные жители собрались, чтобы отстоять территорию, на которой власти планируют возвести новую школу на 1100 мест.

«Жители против — говорят, что это культурно-историческое общественное пространство, особенно важное из-за Мемориала Аллеи пионеров-героев», – сообщается в публикации.

При этом, по данным Telegram-каналов, власти якобы утверждают, что другой территории для строительства нет, здание не затронет историческую часть парка.

Во время сбора людей подполковник полиции потребовал, чтобы люди покинули территорию, но они отказывались это делать.

«Будет необходимость, я вас всех расстреляю. Если будет на то основание», – говорит сотрудник МВД на видео.

Он также напомнил, что в рамках закона может применять физическую силу и огнестрельное оружие.

Известно, что местные жители предлагали альтернативные локации для строительства школы, но получали отказ от местных властей.

