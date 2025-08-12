На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трое юношей напали на подростков и угрожали прострелить девушке голову в Минусинске

В Минусинске юноши напали на подростков и угрожали прострелить девушке голову
true
true
true
close
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Минусинске одна подростковая компания напала на другую, и один из юношей угрожал прострелить девушке голову. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 5 августа в городском парке на улице Коммунистической. Трое местных жителей в возрасте 15-ти, 17-ти и 18-ти лет напали на двух юношей в возрасте 13-ти и 15-ти лет и 17-летнюю девушку, которые сидели на лавочке. По данным следствия, нападавшие нанесли потерпевшим удары кулаками, а 18-летний молодой человек приставил к голове девушки пневматический пистолет, угрожая выстрелом. В результате инцидента пострадавшие получили ушибы.

Суд избрал всем троим нападавшим меру пресечения в виде домашнего ареста. В ходе расследования изъят пневматический пистолет, использованный при нападении. Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Ранее покупатель выстрелил в глаз продавцу-мигранту из-за отсутствия сдачи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами