Трое юношей напали на подростков и угрожали прострелить девушке голову в Минусинске

В Минусинске одна подростковая компания напала на другую, и один из юношей угрожал прострелить девушке голову. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 5 августа в городском парке на улице Коммунистической. Трое местных жителей в возрасте 15-ти, 17-ти и 18-ти лет напали на двух юношей в возрасте 13-ти и 15-ти лет и 17-летнюю девушку, которые сидели на лавочке. По данным следствия, нападавшие нанесли потерпевшим удары кулаками, а 18-летний молодой человек приставил к голове девушки пневматический пистолет, угрожая выстрелом. В результате инцидента пострадавшие получили ушибы.

Суд избрал всем троим нападавшим меру пресечения в виде домашнего ареста. В ходе расследования изъят пневматический пистолет, использованный при нападении. Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия.

