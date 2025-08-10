В Нижнем Новгороде на шестилетнего мальчика рухнул заброшенный гараж

В Нижнем Новгороде возбудили дело после обрушения гаража на ребенка

СК Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту обрушения части заброшенного гаража на несовершеннолетнего, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Автозаводском районе города, отец с шестилетним сыном проходили мимо заброшенных гаражей. В какой-то момент одна из ветхих построек обрушилась и придавила мальчика.

На место были вызваны экстренные службы, но спасти пострадавшего мальчика не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая.

До этого в Ленобласти ребенка придавило упавшими железными воротами. Девятилетний летний мальчик зашел в недостроенное помещение, внутри которого возле проема были приставлены железные ворота. Когда школьник потянул за ручку двери, конструкция обрушилась. Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее шестилетний мальчик получил разрыв печени в аквапарке Петербурга.