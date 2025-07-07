В Волгограде пассажиры пожаловались на отмену рейса в Петербург спустя 12 часов задержки

Авиарейс из Волгограда в Санкт-Петербург отменили спустя более 12 часов задержки. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на пассажиров.

По их словам, самолет из Волгограда должен был вылететь накануне в 12:50 часов по местному времени, однако, его вылет неоднократно переносили.

«Примерно каждый час рейс переносили все дальше и дальше. Ближе к часу ночи рейс перенесли на 4:30, а после отменили вовсе», — рассказали пассажиры.

Они добавили, что им выдали горячее питание, однако, людей было много, поэтому все сидячие места были заняты. Ожидающим свой рейс пришлось размещаться на полу или на асфальте у входа в аэропорт.

Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко сообщил, что авиакомпании в период с 5 июля по 6:00 мск 7 июля отменили 485 рейсов из-за введенных в российских аэропортах ограничений. Он рассказал, что в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 88 самолетов. Было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Саратова отменили ограничения.