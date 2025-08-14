Названы правила, которые помогут безопасно очищать кожу лица

Для безопасного очищения кожи лица важно отказаться от слишком агрессивных средств, потому что они могут пересушить кожу и нарушить ее естественный защитный барьер. Об этом kp.ru рассказала химик-разработчик Юлия Дробышева.

Косметолог и основатель Академии массажа и косметологии Анна Шедная рассказала газете «Известия», что к расширению пор приводит целый ряд причин, в том числе неправильный уход за кожей.

Дробышева уточнила, что для умывания лучше использовать гели и пенки с близкими к нейтральным значениями pH (5.5-7.0).

«В ежедневный уход также рекомендуется включать мицеллярную воду для демакияжа или очищающее молочко, особенно, если вы используете стойкую косметику или если у вас сухая кожа. Помните, что средства с сульфатами подсушивают кожу», — уточнила эксперт.

По ее словам, проводить процедуры можно один-два раза в день. По вечерам необходимо удалять макияж, солнцезащитный крем и загрязнения, утром — остатки ночного ухода. Это поможет предотвратить закупорку пор, появление черных точек и воспалений, заключила химик.

Косметик-эстетист Маргарита Конева до этого говорила, что при выборе скраба для ухода за кожей лучше отдавать предпочтение вариантам с натуральными частицами — солью или сахаром, потому что они будут воздействовать мягче. По ее словам, их не стоит наносить при наличии воспалений, шелушений и акне.

