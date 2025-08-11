На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, какой скраб лучше подойдет для ухода за кожей

Специалист Конева: для ухода за кожей лучше выбирать скраб с солью или сахаром
mapo_japan/Shutterstock/FOTODOM

При выборе скраба для ухода за кожей лучше отдавать предпочтение вариантам с натуральными частицами — солью или сахаром, потому что они будут воздействовать мягче. Об этом kp.ru рассказала косметик-эстетист Маргарита Конева.

По ее словам, их не стоит наносить при наличии воспалений, шелушений и акне.

«Перед применением дайте средству впитаться 30-40 секунд, чтобы острые грани частиц смягчились. Рекомендуются крафтовые скрабы с коротким сроком хранения — они содержат меньше консервантов и синтетических отдушек», — уточнила Конева.

В качестве альтернативы эксперт порекомендовала наносить энзимную пудру, которая будет деликатно очищать кожу без повреждений. Эти средства можно использовать один-два раза в неделю, заключила она.

Врач-косметолог «СМ-Косметология» Елена Анойко до этого говорила, что очищение кожи — это ключевой этап в уходе за кожей, который требует правильного подхода. Однако не все делают это правильно, что негативно сказывается на состоянии кожи. По ее словам, одной из самых распространенных ошибок является использование слишком горячей воды. Еще одна ошибка при умывании — использование щеток и скрабов.

Ранее врач объяснила, с какими средствами нельзя сочетать энзимную пудру.

