Депутаты хотят регулировать использование ИИ в предвыборной агитации

В Госдуме планирует внести проект о применении ИИ в агитационных материалах

В Госдуму планируют внести на рассмотрение законопроект, регулирующий использование искусственного интеллекта (ИИ) при изготовлении агитационных материалов. Об этом сообщил ТАСС.

Группа депутатов во главе с председателем комитета палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым предлагает внести изменения в закон о выборах депутатов.

Документ предусматривает возможность изготовления агитационных материалов с применением ИИ, при этом кандидат будет обязан указывать, что он использовал сгенерированное изображение.

В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан в целях «недопущения злоупотребления при использовании цифровых технологий».

По словам Нилова, использование ИИ во время выборов необходимо регламентировать, чтобы избежать «грязных технологий и различных злоупотреблений».

На этой неделе депутат заксобрания Петербурга Павел Крупник выступил с предложением ввести в стране обязательную маркировку контента, созданного или измененного при помощи технологий искусственного интеллекта.

Необходимость введения таких мер депутат объяснил распространением новостей, фотографий и видеороликов, которые искажают реальность.

Ранее стало известно, какой процент россиян способен распознать ИИ-контент.