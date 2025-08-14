Депутаты хотят регулировать использование ИИ в предвыборной агитации

В Госдуму планируют внести на рассмотрение законопроект, регулирующий использование искусственного интеллекта (ИИ) при изготовлении агитационных материалов. Об этом сообщил ТАСС.
Группа депутатов во главе с председателем комитета палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым предлагает внести изменения в закон о выборах депутатов.
Документ предусматривает возможность изготовления агитационных материалов с применением ИИ, при этом кандидат будет обязан указывать, что он использовал сгенерированное изображение.
В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан в целях «недопущения злоупотребления при использовании цифровых технологий».
По словам Нилова, использование ИИ во время выборов необходимо регламентировать, чтобы избежать «грязных технологий и различных злоупотреблений».
На этой неделе депутат заксобрания Петербурга Павел Крупник выступил с предложением ввести в стране обязательную маркировку контента, созданного или измененного при помощи технологий искусственного интеллекта.
Необходимость введения таких мер депутат объяснил распространением новостей, фотографий и видеороликов, которые искажают реальность.
Ранее стало известно, какой процент россиян способен распознать ИИ-контент.