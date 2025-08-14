На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутаты хотят регулировать использование ИИ в предвыборной агитации

В Госдуме планирует внести проект о применении ИИ в агитационных материалах
true
true
true
close
Shutterstock

В Госдуму планируют внести на рассмотрение законопроект, регулирующий использование искусственного интеллекта (ИИ) при изготовлении агитационных материалов. Об этом сообщил ТАСС.

Группа депутатов во главе с председателем комитета палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым предлагает внести изменения в закон о выборах депутатов.

Документ предусматривает возможность изготовления агитационных материалов с применением ИИ, при этом кандидат будет обязан указывать, что он использовал сгенерированное изображение.

В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан в целях «недопущения злоупотребления при использовании цифровых технологий».

По словам Нилова, использование ИИ во время выборов необходимо регламентировать, чтобы избежать «грязных технологий и различных злоупотреблений».

На этой неделе депутат заксобрания Петербурга Павел Крупник выступил с предложением ввести в стране обязательную маркировку контента, созданного или измененного при помощи технологий искусственного интеллекта.

Необходимость введения таких мер депутат объяснил распространением новостей, фотографий и видеороликов, которые искажают реальность.

Ранее стало известно, какой процент россиян способен распознать ИИ-контент.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами