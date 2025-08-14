На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через фейковые уведомления от «Госуслуг»

Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Наблюдается новая волна мошенничества, связанная с подделкой официальных уведомлений от портала «Госуслуги», рассказала «Газете.Ru» д. т. н., заведующий кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

«Злоумышленники рассылают письма с уведомлением о входе в аккаунт с неизвестного устройства, причем визуально эти сообщения имитируют настоящие от системы портала. В письме указывается подозрительное местоположение и предлагается срочно связаться с «службой поддержки» по указанному номеру. Однако номера не соответствуют официальным контактам, а само письмо содержит характерные признаки фальсификации: искаженное название «Гос услуги» с пробелом, отсутствие стандартной подписи и визуальных элементов, присущих настоящим уведомлениям», — объяснила она.

Подобные письма являются частью фишинговой схемы, направленной на психологическое давление. Цель — заставить пользователя срочно позвонить по поддельному номеру, где «оператор» под видом сотрудника портала выманивает конфиденциальные данные, включая коды из СМС, логины и пароли. В ряде случаев такие звонки заканчиваются попыткой оформления микрозайма, перевода средств или захвата аккаунта с последующей продажей данных на нелегальных ресурсах. Воздействие на эмоции — страх, срочность, тревога — является ключевым инструментом киберпреступников.

«При получении подобных писем не переходите по ссылкам и не звоните по указанным номерам. Проверяйте вход в аккаунт исключительно через официальный сайт или мобильное приложение. Дополнительно рекомендуется активировать двухфакторную аутентификацию через приложение-аутентификатор, регулярно проверять список активных сессий в личном кабинете и установить запрет на оформление кредитов через «Госуслуги», — резюмировала эксперт.

Ранее россиян предупредили о мошенниках в дейтинг-приложениях.

