В Самаре задержали замглавы департамента управления имуществом

СК: замглавы департамента Самары задержан по подозрению в махинациях
Максим Блинов/РИА Новости

В Самаре задержали заместителя руководителя департамента управления имуществом, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Самарской области.

По данным следствия, подозреваемый не позднее марта 2022 заключил с бывшей женой контракт на приобретение в собственность департамента принадлежавших ей четырех квартир в Самаре. Сделка состоялась по завышенной рыночной цене. Ущерб от действий замруководителя оценивается на общую сумму не менее 4 млн рублей, отметили в СК.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.

«В настоящее время подозреваемый задержан, он допрашивается следователем по обстоятельствам совершенного преступления», — говорится в сообщении.

В конце июля в Челябинске задержали министра имущества региона Эльдара Белоусова, управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Романа Менжинского. В их отношении возбудили дело, касающееся строительства и ввода в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов в Сосновском районе.

Ранее чиновника из Югры задержали по делу о рекультивации мусорного полигона.

