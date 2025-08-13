Тело семилетнего мальчика в Чечне нашли спустя неделю поисков

Тело пропавшего в минувшую пятницу в Надтеречном районе Чечни семилетнего Джабраила Мудаева нашли в реке Терек. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС по республике.

«В Чечне нашли тело пропавшего Джабраила Мудаева», — говорится в сообщении.

Состав поискового отряда и специалисты МЧС выразили соболезнования родителям ребенка.

Мальчик был в селе Верхний Наур. Он ушел из дома 8 августа. По предварительной информации, Мудаев перелез через забор дома, где жил с родителями, и отправился в неизвестном направлении.

В поисковых работах в лесу и в районе реки Терек участвовали пожарные и спасатели МЧС, полицейские, представители администрации района, а также добровольцы. Для обнаружения мальчика были выставлены наблюдательные посты в Надтеречном, Наурском и Грозненском районах.

В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что у ребенка есть особенности развития. Он не разговаривает, не отзывается на имя и не вступает в контакт с незнакомцами.

Ранее пропавшего в Якутии грибника нашли живым после четырех дней поисков.