В Чечне третьи сутки ищут семилетнего ребенка с особенностями развития

В Чечне третьи сутки ищут пропавшего семилетнего мальчика с особенностями развития, к поискам привлечены более трех тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС России.

Джабраил Мудаев из села Верхний Наур ушел из дома 8 августа. По предварительной информации, он перелез через забор дома, где жил с родителями, и отправился в неизвестном направлении.

В поисковых работах в лесу и в районе реки Терек участвуют пожарные и спасатели МЧС, полицейские, представители администрации района, добровольцы. Наблюдательные посты выставлены в Надтеречном, Наурском и Грозненском районах.

В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что у ребенка есть особенности развития. Он не разговаривает, не отзывается на имя и не вступает в контакт с незнакомцами.

