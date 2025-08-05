Пьяная россиянка 60 раз ударила ножом знакомую

В Гусь-Хрустальном пьяная местная жительница напала на знакомую с ножом и нанесла ей 60 ударов, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, обвиняемая распивала спиртные напитки вместе со своей знакомой в общежитии по улице Добролюбова. Сожитель хозяйки комнаты выгнал незваную гостью, которая вела себя агрессивно.

После того, как мужчина ушел на работу, женщина вернулась, напала на собутыльницу и нанесла ей 60 ножевых ранений. Чтобы скрыть следы преступления, она переоделась в одежду потерпевшей, пошла к соседу и рассказала о случившемся.

На место была вызвана полиция, жильцы удерживали нападавшую до приезда стражей порядка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигурантке может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого в Амурской области сосед напал с ножом на пенсионерку из-за сигареты. 34-летний обвиняемый пришел к 67-летней соседке, чтобы попросить у нее сигарет. Женщина начала оскорблять незваного гостя, в ходе ссоры пьяный мужчина схватил нож и несколько раз ударил им женщину в область грудной клетки. Спрятав орудие преступления в шкафу, он скрылся с места преступления. Пострадавшую спасти не удалось. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина и женщина устроили поножовщину на озере под Челябинском и напали на полицейских.