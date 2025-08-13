В мессенджере MAX появился канал Вячеслава Володина

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин зарегистрировался в национальном мессенджере Max и создал в нем канал. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Зарегистрировался в национальном мессенджере Max <...> И конечно же, завел там канал», — говорится в сообщении.

По его словам, зарегистрироваться в приложении не составило никакого труда. Володин подчеркнул, что благодаря новому приложению и каналу в нем расширяются возможности для их общения с аудиторией. Кроме того, председатель Госдумы отметил, что голосовые вызовы в мессенджере работают исправно, и призвал подписчиков своего канала присоединиться к Max.

В марте этого года холдинг VK запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую можно общаться в мессенджере, а также пользоваться мини-приложениями, конструктором чат-ботов и платежной системой.

С 1 сентября MAX станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России. По словам руководителя центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского, мессенджер объединяет в себе не только функции общения, но и доступ к государственным сервисам, включая «Госуслуги» и цифровую подпись, а также предоставляет финансовые инструменты через систему быстрых платежей.

Ранее Сергей Собянин сообщил о запуске канала в мессенджере MAX.