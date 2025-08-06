В Южной Корее заметили таинственное речное существо

В Сеуле в реке было замечено таинственное животное

В столице Южной Кореи Сеуле в реке Ханган было замечено загадочное существо больших размеров. Видео об этом выложено на YouTube-канале Jung dam.

Мужчина ловил рыбу в реке недалеко у здания Национальной ассамблеи в столичном районе Ёыйдо, когда заметил в воде что-то большое и движущееся. Сначала он подумал, что это большая рыба. Однако вскоре рыбак увидел приближающееся к нему черное и массивное существо. Его длина составляла от 6 до 10 метров, а толщина — больше, чем тело человека.

Неизвестное существо наблюдалось в воде на протяжении примерно 20 минут. Оно постоянно кружилось на одном месте.

Видео вызвало огромное количество комментариев. По мнению зрителей, загадочное существо может быть группой выдр, аллигатором или даже питоном.

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