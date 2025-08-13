На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Сосуд растянулся в 10 раз»: врачи спасли россиянку с аневризмой сонной артерии

В Челябинске врачи спасли женщину с аневризмой, которая увеличила сосуд в 10 раз
Челябинская областная клиническая больница

Врачи Челябинской областной клинической больницы спасли пациентку с аневризмой сонной артерии, которая увеличила сосуд в десять раз. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Жительница Миасса рассказала, что к врачам она обратилась с отеком шеи и сильными болями. Ее направили на УЗИ шеи, где медик увидел гигантскую аневризму. После этого пациентку маршрутизировали в больницу регионального центра. Там после обследования медики пришли к выводу, что пациентке нужна операция.

«Внутренняя сонная артерия в нормальном состоянии не превышает 4 мм. В нашем случае мы столкнулись с расширением до 4 см. Мы удалили расширенную часть сосуда, сформировали из нее сосуд нормальных размеров и заместили им тот участок, который прежде занимал аневризма», — рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Максим Уфимцев.

Врачи отметили, что аневризмы экстракраниального отдела внутренней сонной артерии встречаются крайне редко, в 1-2% от всех заболеваний сонных артерий. Он подчеркнул, что из-за возникновения аневризмы в питающем мозг сосуде был повышен риск образования в этом месте тромбов и возникновения инсульта.

Ранее в Подмосковье врачи спасли 42-летнюю женщину с непроходимостью сонных артерий.

