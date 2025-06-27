Российские врачи спасли 42-летнюю женщину с полной непроходимостью сонных артерий

Врачи Мытищинской больницы в Подмосковье спасли 42-летнюю пациентку с симптомами острого инсульта. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

По словам медиков, пациентка почувствовала себя плохо, когда была дома. Она потеряла сознание и упала, а когда очнулась, ее речь была спутанной.

В больнице ей провели обследование сосудов, которое показало, что артерии, снабжающие кровью головной мозг, закупорены на 100 и 99%. После этого сосудистые хирурги приступили к операции, которую разделили на два этапа.

«На первом – после проведения тромболитической терапии мы восстановили проходимость той сонной артерии, где еще оставался небольшой просвет. Поскольку по результатам обследования миниинвазивная помощь была невозможна, бляшки удаляли через разрез», — поделился хирург больницы Парвиз Ходжибоев.

На втором этапе медики удалили атеросклеротическую бляшку во втором сосуде и восстановили циркуляцию крови.

Сейчас, по заверениям врачей, пациентка чувствует себя хорошо и готовится к курсу реабилитации.

Ранее в Подмосковье врачи спасли от инсульта 10-летнюю школьницу.