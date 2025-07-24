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Полицейские в Японии провели «медвежьи учения» после серии нападений медведей

NYP: полиция в Японии провела медвежьи учения из-за нападений медведей на людей
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Серия нападений медведей на людей охватила несколько городов Японии, вызвав обеспокоенность местных властей и побудив полицию к проведению специальных учений, пишет New York Post.

Как сообщают СМИ, в июне 2025 года в городе Насусиобара префектуры Тотиги медведь напал на 70-летнего мужчину недалеко от начальной школы. Пострадавший получил ранения в область шеи и головы, однако травмы не представляют угрозы для жизни. Еще один инцидент произошел в городе Мориока: там дикий зверь напал на 81-летнего мужчину, также нанеся ему травму головы.

На Хоккайдо, в городе Айбэцу, были отменены занятия на открытом воздухе после того, как на территории школы обнаружили следы медведя. На фоне участившихся случаев полиция Тотиги в сотрудничестве с местным охотничьим клубом провела так называемые «медвежьи учения». В рамках тренировки мужчина в костюме животного имитировал нападение на сотрудников полиции, которые отрабатывали действия с применением щитов, шлемов и оказанием первой помощи.

Ранее турнир по гольфу в Японии перенесли из-за медведя.

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