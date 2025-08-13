Россиянин склонил двух девушек-подростков к употреблению наркотиков и получил 11 лет

В Йошкар-Оле юношу осудили за склонение подростков к употреблению наркотиков

В Йошкар-Оле вынесли приговор 22-летнему юноше, который склонил двух девушек-подростков к употреблению наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел летом 2024 года. Ранее судимый молодой человек склонил двух несовершеннолетних девушек к употреблению наркотиков, будучи в курсе об их возрасте. Все это произошло в подъезде жилого дома.

Суд признал юношу виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ и п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Молодому человеку назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

