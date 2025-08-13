Неизвестный выстрелил в лоб котенку в Тюменской области

Неизвестный выстрелил из пневматики в котенка в Тюменской области. Об этом хозяйка животного рассказала в сообществе «Подслушано в Нижней Тавде» во «ВКонтакте».

Инцидент, по словам девушки, произошел 12 августа в районе улицы Водопроводной в селе Нижняя Тавда. Неизвестный стрелял из пневматической винтовки и ранил домашнее животное, в результате пуля застряла у него в голове.

«Сегодня ни в чем не повинный котенок, живое существо, а завтра, дети и люди будут? А если бы в ребенка попали? Знайте, нелюди, я этого просто так не оставлю и найду того, кто это сделал!» — пообещала хозяйка кошки.

В УМВД по Тюменской области пока не комментировали произошедшее.

