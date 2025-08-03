В Ангарске выбросили кошку с пятого этажа, и это попало на видео

У кошки отказали задние лапы после того, как ее сбросили с пятого этажа в Ангарске. Об этом пишет Ircity.

Инцидент произошел 2 августа около 18:30 в доме № 2 в 15-м микрорайоне. Неизвестный попытался избавиться от питомца и выбросил его из окна. В результате животное сильно ударилось о крыльцо и асфальт. Сотрудница салона на первом этаже увидела падение и сразу же позвонила волонтерам приюта «Кошкин дом».

Кошку доставили в ветеринарную клинику, где поставили обезболивающее. Сейчас у нее разбито нёбо и обездвижены задние лапы. На снимках переломов не обнаружено, но возможно защемление. Точный диагноз в ближайшее время поставит травматолог после осмотра.

В полицию уже поступило заявление, идет проверка, участковый опрашивает свидетелей и выясняет обстоятельства происшествия. Пострадавшее животное находится под наблюдением волонтеров и врачей, у него понижена температура тела и продолжается лечение.

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