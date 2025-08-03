На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ангарске выбросили кошку с пятого этажа, и это попало на видео

В Ангарске ищут неизвестного, сбросившего кошку с пятого этажа
true
true
true

У кошки отказали задние лапы после того, как ее сбросили с пятого этажа в Ангарске. Об этом пишет Ircity.

Инцидент произошел 2 августа около 18:30 в доме № 2 в 15-м микрорайоне. Неизвестный попытался избавиться от питомца и выбросил его из окна. В результате животное сильно ударилось о крыльцо и асфальт. Сотрудница салона на первом этаже увидела падение и сразу же позвонила волонтерам приюта «Кошкин дом».

Кошку доставили в ветеринарную клинику, где поставили обезболивающее. Сейчас у нее разбито нёбо и обездвижены задние лапы. На снимках переломов не обнаружено, но возможно защемление. Точный диагноз в ближайшее время поставит травматолог после осмотра.

В полицию уже поступило заявление, идет проверка, участковый опрашивает свидетелей и выясняет обстоятельства происшествия. Пострадавшее животное находится под наблюдением волонтеров и врачей, у него понижена температура тела и продолжается лечение.

Ранее живодер украл осла и расчленил его на берегу озера в Ростовской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами