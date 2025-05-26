Петербурженка родила мальчика в туалете роддома, пока акушерка спала

В Петербурге женщина родила в туалете роддома без помощи акушерки

Жительница Петербурга приехала в роддом, но родила не в палате, а в туалете медучреждения. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 25-летняя женщина, которая приехала рожать своего второго ребенка, ждала оформления, но в какой-то момент почувствовала недомогание, поэтому пошла в туалет.

В помещении она поняла, что ситуация ухудшилась. Однако из-за потуг она не смогла кричать, поэтому стала бить дверью о стену, чтобы таким образом позвать на помощь.

В этот момент акушерка спала, но, услышав крики персонала, проснулась. Услышав, что у пациентки ребенок стал выходить, женщина якобы ушла.

«Поймала выпавшего ребенка, а он в пузыре и молчит. Я рвала этот пузырь руками, потом шлепнула его по попе, как это делали акушерки в моих первых родах», – рассказала роженица.

В момент, когда акушерка снова прибежала, мать протянула ей ребенка и пожаловалась на плохое самочувствие. Медработница снова убежала, поэтому пациентке пришлось идти с мальчиком в коридор. Там одна из сотрудниц помогла ей забраться на каталку.

Роды у женщины закончились успешно. По словам работников, акушерка в учреждении уже не работает.

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