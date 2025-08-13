Россиянка, жестоко расправившаяся с двухмесячным сыном, предстанет перед судом

В Бурятии местная жительница предстанет перед судом за жестокую расправу над собственным ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ.

Как установили правоохранители, 9 октября 2024 года обвиняемая, находясь в своем доме в Улан-Удэ, напала на двухмесячного сына, который плакал.

«Разозлившись на плачущего двухмесячного сына, нанесла ему удары по лицу и сделала множество уколов в голову шприцами с сильнодействующим препаратом», — рассказали в ведомстве.

От подобных манипуляций младенец не выжил. Родительница пыталась скрыться после преступления, но ее задержали в квартире у знакомого. В ходе допросов она заявила, что действовала в состоянии аффекта на фоне послеродовой депрессии. Однако судебная экспертиза факта депрессии не подтвердила. Эксперты пришли к выводу, что женщина отдавала отчет своим действиям и могла ими руководить.

В ближайшее время следствие передаст дело в суд для рассмотрения по существу.

