На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка, жестоко расправившаяся с двухмесячным сыном, предстанет перед судом

Жительница Бурятии, зверски расправившаяся с младенцем, предстанет перед судом
true
true
true
close
СУ СК России по Республике Бурятия

В Бурятии местная жительница предстанет перед судом за жестокую расправу над собственным ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ.

Как установили правоохранители, 9 октября 2024 года обвиняемая, находясь в своем доме в Улан-Удэ, напала на двухмесячного сына, который плакал.

«Разозлившись на плачущего двухмесячного сына, нанесла ему удары по лицу и сделала множество уколов в голову шприцами с сильнодействующим препаратом», — рассказали в ведомстве.

От подобных манипуляций младенец не выжил. Родительница пыталась скрыться после преступления, но ее задержали в квартире у знакомого. В ходе допросов она заявила, что действовала в состоянии аффекта на фоне послеродовой депрессии. Однако судебная экспертиза факта депрессии не подтвердила. Эксперты пришли к выводу, что женщина отдавала отчет своим действиям и могла ими руководить.

В ближайшее время следствие передаст дело в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Малайзии мать, расправившаяся с младенцем, выбросив его в окно, отделалась штрафом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами