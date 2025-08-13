На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин вывез девушку в поле и начал приставать к ней, но получил отпор

В Белгородской области девушка отбилась от мужчины, который вывез ее в поле
true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Белгородской области 37-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о разбое после нападения на 24-летнюю автомобилистку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в Корочанском районе области 5 августа. Как установили правоохранители, злоумышленник увидел на дороге девушку, у которой сломалась машина. Он припарковал свое авто рядом и предложил помощь. Под предлогом поездки в ближайший магазин за запчастями мужчина уговорил девушку сесть к нему в салон. После этого водитель вывез ее в безлюдное поле и начал приставать к ней, но пассажирка оказала сопротивление. Он попытался снять с нее украшения, но у него также ничего не вышло. После этого он отвез девушку к ее машине и велел молчать о случившемся.

Белгородка сразу обратилась в полицию. По горячим следам сотрудники МВД задержали преступника, которым оказался ранее судимый житель Новооскольского муниципального округа. В отношении него возбудили уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Ранее в Люберцах девушка дала отпор пьяному незнакомцу, который пытался ее изнасиловать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами