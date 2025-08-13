Россиянин вывез девушку в поле и начал приставать к ней, но получил отпор

В Белгородской области девушка отбилась от мужчины, который вывез ее в поле

В Белгородской области 37-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о разбое после нападения на 24-летнюю автомобилистку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в Корочанском районе области 5 августа. Как установили правоохранители, злоумышленник увидел на дороге девушку, у которой сломалась машина. Он припарковал свое авто рядом и предложил помощь. Под предлогом поездки в ближайший магазин за запчастями мужчина уговорил девушку сесть к нему в салон. После этого водитель вывез ее в безлюдное поле и начал приставать к ней, но пассажирка оказала сопротивление. Он попытался снять с нее украшения, но у него также ничего не вышло. После этого он отвез девушку к ее машине и велел молчать о случившемся.

Белгородка сразу обратилась в полицию. По горячим следам сотрудники МВД задержали преступника, которым оказался ранее судимый житель Новооскольского муниципального округа. В отношении него возбудили уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

