На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичка обвинила отель в Крыму в похищении у нее 500 тыс. рублей

Осторожно, новости: в Крыму у москвички в отеле похитили 500 тыс. рублей
true
true
true
close
Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

Москвичка заявила, что в отеле в Ялте у нее похитили полмиллиона рублей. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, женщина по имени Светлана приехала вместе с компанией, на свадьбу сестры. Так как в гостинице не было сейфов, крупную сумму она положила в тканевый мешочек и спрятала в ящике с бельем. Позже она заметила, что средства исчезли.

Как рассказала сама путешественница, в тот деть к ним в номер приходил мастер, который установил фен. Также в комнате проводили уборку. Последним дверь открыла мать женщины, но вскоре вышла.

Деньги также исчезли у ее подруги – гостья хранила десять тысяч рублей в чемодане. При этом в отеле на их слова не отреагировали должным образом.

«В ответ на жалобу сотрудница отеля, по словам потерпевших, обвинила гостей в том, что они якобы сами потратили или потеряли деньги», – сообщается в публикации.

Светлана вызвала полицию, которая забрала замок из ее номера. В результате в этом же номере женщине пришлось ночевать. Других вариантов ей не предложили, в другой отель она не смогла переехать из-за того, что сейчас сезон и все номера забронированы.

По словам путешественницы, ей предложили компенсацию стоимости номера в размере 20% от стоимости.

Ранее турагент из Тулы обманула сотни клиентов на миллионы рублей и пропала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами