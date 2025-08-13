Москвичка обвинила отель в Крыму в похищении у нее 500 тыс. рублей

Москвичка заявила, что в отеле в Ялте у нее похитили полмиллиона рублей. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, женщина по имени Светлана приехала вместе с компанией, на свадьбу сестры. Так как в гостинице не было сейфов, крупную сумму она положила в тканевый мешочек и спрятала в ящике с бельем. Позже она заметила, что средства исчезли.

Как рассказала сама путешественница, в тот деть к ним в номер приходил мастер, который установил фен. Также в комнате проводили уборку. Последним дверь открыла мать женщины, но вскоре вышла.

Деньги также исчезли у ее подруги – гостья хранила десять тысяч рублей в чемодане. При этом в отеле на их слова не отреагировали должным образом.

«В ответ на жалобу сотрудница отеля, по словам потерпевших, обвинила гостей в том, что они якобы сами потратили или потеряли деньги», – сообщается в публикации.

Светлана вызвала полицию, которая забрала замок из ее номера. В результате в этом же номере женщине пришлось ночевать. Других вариантов ей не предложили, в другой отель она не смогла переехать из-за того, что сейчас сезон и все номера забронированы.

По словам путешественницы, ей предложили компенсацию стоимости номера в размере 20% от стоимости.

