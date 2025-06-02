На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Наука
Размер текста
А
А
А

Микропластик в еде разрушает организм, доказали ученые

ANS: микропластиковые частицы из пищи провоцируют диабет и поражения печени
close
Shutterstock

Американские ученые из Университета Дэвиса нашли связь между потреблением микрочастиц пластика и серьезными нарушениями здоровья. Оказалось, что нанопластик, содержащийся в пище и напитках, способен вызывать метаболические расстройства и повреждения печени. Исследование представили на конференции Американского общества питания (ANS) в Орландо.

Эксперименты на мышах выявили, что регулярное потребление полистирольных наночастиц в количествах, сопоставимых с человеческой нормой, приводит к системным нарушениям. У подопытных животных развивалась непереносимость глюкозы — ключевой предшественник диабета, а также появлялись признаки токсического поражения печени.

Особую тревогу вызывает механизм воздействия. Нанопластик не только накапливается в тканях, но и повышает проницаемость кишечного барьера, позволяя токсинам свободно проникать в кровоток. Открытие объясняет, почему даже небольшие дозы пластиковых частиц могут вызывать серьезные системные нарушения.

Ученые подчеркивают, что современные методы очистки не эффективны против наноразмерных пластиковых частиц, что делает проблему особенно актуальной.

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение долгосрочных эффектов накопления микропластика в организме и разработку методов защиты. Особое внимание уделят рискам развития хронических заболеваний обмена веществ у людей, регулярно потребляющих продукты в пластиковой упаковке.

Ранее ученые выяснили, что пищевые пластиковые контейнеры лучше не мыть в посудомоечной машине из-за образования микропластика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами