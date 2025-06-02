Микропластик в еде разрушает организм, доказали ученые

Американские ученые из Университета Дэвиса нашли связь между потреблением микрочастиц пластика и серьезными нарушениями здоровья. Оказалось, что нанопластик, содержащийся в пище и напитках, способен вызывать метаболические расстройства и повреждения печени. Исследование представили на конференции Американского общества питания (ANS) в Орландо.

Эксперименты на мышах выявили, что регулярное потребление полистирольных наночастиц в количествах, сопоставимых с человеческой нормой, приводит к системным нарушениям. У подопытных животных развивалась непереносимость глюкозы — ключевой предшественник диабета, а также появлялись признаки токсического поражения печени.

Особую тревогу вызывает механизм воздействия. Нанопластик не только накапливается в тканях, но и повышает проницаемость кишечного барьера, позволяя токсинам свободно проникать в кровоток. Открытие объясняет, почему даже небольшие дозы пластиковых частиц могут вызывать серьезные системные нарушения.

Ученые подчеркивают, что современные методы очистки не эффективны против наноразмерных пластиковых частиц, что делает проблему особенно актуальной.

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение долгосрочных эффектов накопления микропластика в организме и разработку методов защиты. Особое внимание уделят рискам развития хронических заболеваний обмена веществ у людей, регулярно потребляющих продукты в пластиковой упаковке.

Ранее ученые выяснили, что пищевые пластиковые контейнеры лучше не мыть в посудомоечной машине из-за образования микропластика.