Мужчина изнасиловал россиянку на дороге в Приморском крае

В Приморском крае 38-летнюю женщину изнасиловали на дороге. Об этом со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Артему сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел на автодороге между поселками Заводской и Суражевка. Жительница города Артема обратилась в полицию с заявлением о насилии со стороны неизвестного мужчины. На место сразу выехала следственно-оперативная группа.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность и местонахождение преступника. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

