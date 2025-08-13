На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина изнасиловал россиянку на дороге в Приморском крае

В Приморском крае неизвестный изнасиловал женщину на дороге
Shutterstock

В Приморском крае 38-летнюю женщину изнасиловали на дороге. Об этом со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Артему сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел на автодороге между поселками Заводской и Суражевка. Жительница города Артема обратилась в полицию с заявлением о насилии со стороны неизвестного мужчины. На место сразу выехала следственно-оперативная группа.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность и местонахождение преступника. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

До этого в Москве мужчина напал на девушку в лифте и надругался над ней. По подозрению в совершении преступления был задержан 40-летний местный житель.

Ранее банщик изнасиловал начальницу, получив отказ после признания в любви.

