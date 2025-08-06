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Банщик изнасиловал начальницу, получив отказ после признания в любви

В Оренбургской области банщика осудили за изнасилование начальницы
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Суд вынес приговор 46-летнему жителю Оренбургской области, который изнасиловал начальницу. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского районного суда.

За некоторое время до инцидента он устроился банщиком в парк-отель, где, помимо этого, ухаживал за животными. В какой-то момент руководство попросило его отправиться с начальницей в магазин, так как сумки с покупками были тяжелыми.

На обратном пути россиянин уговорил девушку завезти продукты его матери. Они долго ехали, пострадавшая занервничала и отказалась двигаться по намеченному маршруту.
Недовольный ситуацией мужчина стал угрожать электрошокером и признался начальнице в любви. Он также продемонстрировал девушке отвертку, веревку и нож.

«Попытка потерпевшей сбежать от обидчика не увенчалась успехом. Подавив ее волю к сопротивлению, мужчина совершил несколько насильственных половых актов», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На заседании суда он «винил во всем потерпевшую», так как она якобы оказывала знаки внимания. Например, пила с ним кофе.

Суд признал фигуранта виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы. Известно, что до этого его уже несколько раз привлекали к уголовной ответственности.

Ранее священнослужитель изнасиловал пятилетнюю девочку в мечети.

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