Стоматолог объяснил, как правильно чистить зубы

Первый шаг к тому, чтобы правильно чистить зубы, — визит к стоматологу. Это нужно для того, чтобы определить, в каком состоянии находится полость рта, рассказал «Газете.Ru» Магомед Дахкильгов, главный врач Немецкого Имплантологического Центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог.

«Врач, осмотрев вас, выявит, каким проблемам нужно уделить особое внимание и порекомендует пасты, средства по уходу, щетку оптимальной жесткости. Например, если у пациента воспалены десны, то стоматолог подберет пасту, щетку и прочие средства по уходу для улучшения состояния десен. Также доктор обучит правильной технике чистки зубов, использованию флосса, порекомендует режим и насадку для ирригатора. Очень важно выбрать щетку с подходящей жесткостью щетины, чтобы не травмировать десны – или, напротив, не понизить эффективность чистки из-за слишком мягкой щетины», — объяснил он.

Второй важный момент — техника чистки.

«Нужно чистить зубы не так, как в рекламных роликах зубных паст, а правильно — выметающими движениями, чтобы снимать и устранять отложения налета, а не заталкивать его под десны или в промежутки между зубами. При чистке зубов спереди движения такие: сверху вниз для верхних, снизу вверх — для нижних. Обязательно нужно чистить заднюю поверхность — для передних зубов движения такие же. Для жевательных зубов при чистке непосредственно жевательной и задней поверхности движения выметающие — слева направо для левой стороны, справа налево для правой стороны. Очень важно не двигать щеткой туда-сюда — так можно только размазать налет по зубам. Все движения должны быть в одном направлении», — рассказал стоматолог.

Завершать чистку зубов обязательно нужно очищением языка, так как на нем тоже скапливается налет.

«Для гигиены языка есть три способа: чистка обычной щеткой, чистка специальным скребочком, чистка щеткой, у которой на обратной стороне головки со щетиной есть особая накладка для языка. Чтобы не возник рвотный рефлекс — дышим носом глубоко и размеренно», — добавил он.

Не лишним будет использовать и ирригатор и флосс.

«Ирригатор — это прибор для улучшения домашней гигиены. Он подает струйку воды под давлением и вымывает остатки налета из недоступных для щетки мест. Сила и интенсивность регулируются — даже у недорогих девайсов есть минимум 3 режима. Также можно купить особые насадки для брекетов, протезов, для пациентов с десневыми карманами и т.д. Флосс, он же зубная нить, предназначен для ручной чистки межзубных промежутков. Зубные нити могут быть как в катушке (тогда нужно отматывать нить определенной длины), так и в виде флоссера — набора небольших одноразовых рогаток с уже натянутой нитью. Важно ни в коем случае не заменять ирригатором и флоссом обычную чистку, а использовать их уже после пасты и щетки», — резюмировал специалист.

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