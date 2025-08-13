На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В 23 городах России стоматологических клиник больше, чем кофеен

В 23 из 35 городов России оказалось больше стоматологий, чем кофеен
Depositphotos

Стоматологии — новый городской must-have: в 23 из 35 городов России стоматологических клиник на душу населения больше, чем кофеен, как показало исследование аналитического центра КГ PROGRESS. Иными словами, стоматология сегодня конкурирует с одним из самых массовых и популярных форматов городского бизнеса — индустрией кофе.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

«То, что стоматологий стало больше, чем кофеен, говорит не только о росте рынка, но и о том, как меняются приоритеты горожан. Люди все чаще инвестируют в здоровье, и бизнес следует за этим спросом. В ряде городов разрыв существенный: в Набережных Челнах, Тольятти или Самаре проще найти стоматолога, чем чашку кофе», — отметил Дмитрий Солопов, основатель КГ PROGRESS.

В рамках анализа были исследованы данные из открытых источников: ресурсов по поиску врачей, а также геосервисов. Сравнивались показатели по количеству стоматологических клиник и кофеен на 100 тысяч жителей. В выборку вошли 35 российских городов с населением более 500 тысяч человек — от Москвы до Владивостока.

По данным исследования, явным лидером по количеству клиник является Москва — здесь сосредоточено более 25% всех стоматологических учреждений страны. Санкт-Петербург занимает второе место с показателем почти 12%. Остальные города отстают значительно: Краснодар, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Красноярск — менее 5% каждый. В большинстве региональных центров доля стоматологий составляет от 1 до 4% от общего числа по стране. Даже в таких крупных городах, как Ростов-на-Дону, Уфа, Пермь, Воронеж, Челябинск, эта цифра не превышает 3%.

Также стремительно растет и количество специалистов. Почти половина всех стоматологов России сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге: около 30% — в Москве и еще около 13,5% — в Петербурге.

