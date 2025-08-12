На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин «спасал» накопления и лишился 4 млн рублей

В Калининграде пенсионер лишился 4 млн рублей, поверив мошенникам
true
true
true
close
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Житель Калининграда поверил в необходимость срочного спасения своих накоплений и перевел все сбережения мошенникам. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 73-летний пенсионер. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников. Выяснилось, что неизвестные связались с ним под видом сотрудников банка и сообщили, что его накопления в опасности и их необходимо срочно перевести на якобы безопасный счет.

Поверив в уговоры звонившего, пенсионер под диктовку злоумышленника перевел на разные счета 4 млн рублей. Лишь спустя несколько дней потерпевший понял, что его обманули. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого жительница Анапы отдала свои деньги мошенникам, поверив в историю с бесплатной услугой. Неизвестные представились сотрудниками службы обслуживания домофонов и рассказали о бесплатной замене ключей. Затем аферисты представлялись сотрудниками ФСБ, Росфинмониторинга и других служб. Мошенники убедили женщину в необходимости продать жилье и автомобиль. В результате женщина лишилась более 6,5 миллионов рублей.

Ранее россиянин испугался мошенничества со своим счетом и сам отдал аферистам 6 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами