На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Читай-город» изъял из продаж новеллу «Благословение Небожителей»

Сеть магазинов «Читай-город» приостановила продажи китайской новеллы «Благословение Небожителей»
true
true
true
close
Комильфо

«Читай-город» приостановил продажи китайской новеллы «Благословение Небожителей» издательства «Комильфо». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сети книжных магазинов. С полок также исчезли печатные дунхуа и книга персонажей.

«На данный момент мы получили просьбу от издательства о приостановке продаж указанных вами наименований. Ожидаем от издательства разъясняющих документов», — сообщили в «Читай-городе».

Автор «Благословения небожителей» — писательница фэнтезийных веб-новелл Мосян Тунсю. Роман издан в России в шести томах и имеет маркировку 18+ «из-за присутствия чувств между двумя мужчинами».

Книга рассказывает историю Се Ляня, наследного принца, ставшего божеством, но дважды низвергнутого с Небес. После третьего вознесения он сталкивается с могущественным демоном, который оказывается связан с его прошлым.

Ранее стало известно, что издательство «Эксмо» обратилось к магазинам с просьбой утилизировать 50 книг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами