«Читай-город» изъял из продаж новеллу «Благословение Небожителей»

«Читай-город» приостановил продажи китайской новеллы «Благословение Небожителей» издательства «Комильфо». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сети книжных магазинов. С полок также исчезли печатные дунхуа и книга персонажей.

«На данный момент мы получили просьбу от издательства о приостановке продаж указанных вами наименований. Ожидаем от издательства разъясняющих документов», — сообщили в «Читай-городе».

Автор «Благословения небожителей» — писательница фэнтезийных веб-новелл Мосян Тунсю. Роман издан в России в шести томах и имеет маркировку 18+ «из-за присутствия чувств между двумя мужчинами».

Книга рассказывает историю Се Ляня, наследного принца, ставшего божеством, но дважды низвергнутого с Небес. После третьего вознесения он сталкивается с могущественным демоном, который оказывается связан с его прошлым.

Ранее стало известно, что издательство «Эксмо» обратилось к магазинам с просьбой утилизировать 50 книг.