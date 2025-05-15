На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Эксмо» отправило партнерам список книг для изъятия из продажи

В «Эксмо» отправили партнерам список книг на изъятие из продажи
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Издательство «Эксмо» подтвердило РИА Новости информацию о том, что направило своим торговым партнерам список книг, которые необходимо изъять из продажи.

«Издательство «Эксмо» подтверждает список книг и его отправку торговым партнерам. Это требование о приостановке продаж в связи со следственными действиями», — передает сообщение пресс-службы агентство.

Кроме того, сообщается, что в случае наличия остатков запрещенной литературы издательство требует ее утилизировать.

До этого СМИ опубликовало письмо от издательства, в котором приведен список книг для отзыва из продажи, состоящий из 50 произведений.

14 мая стало известно о задержании сотрудников «Эксмо». Сообщалось об обысках и изъятии продукции издательства Popcorn Books, в отношении которого возбуждено уголовное дело о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

В 2023 году издательство «Эксмо» приобрело контрольный пакет акций Individuum, в состав которого входит Popcorn Books. В руководстве «Эксмо» заявили, что не имеют никакого отношения к пропаганде ЛГБТ, а все претензии правоохранительных органов относятся исключительно к книгам, изданным Popcorn Books.

До этого сообщалось о задержании троих сотрудников издательства Individuum по делу о пропаганде ЛГБТ.

Ранее сообщалось, что СК считает топ-менеджера Individuum организатором распространения ЛГБТ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами