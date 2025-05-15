«Эксмо» отправило партнерам список книг для изъятия из продажи

В «Эксмо» отправили партнерам список книг на изъятие из продажи

Издательство «Эксмо» подтвердило РИА Новости информацию о том, что направило своим торговым партнерам список книг, которые необходимо изъять из продажи.

«Издательство «Эксмо» подтверждает список книг и его отправку торговым партнерам. Это требование о приостановке продаж в связи со следственными действиями», — передает сообщение пресс-службы агентство.

Кроме того, сообщается, что в случае наличия остатков запрещенной литературы издательство требует ее утилизировать.

До этого СМИ опубликовало письмо от издательства, в котором приведен список книг для отзыва из продажи, состоящий из 50 произведений.

14 мая стало известно о задержании сотрудников «Эксмо». Сообщалось об обысках и изъятии продукции издательства Popcorn Books, в отношении которого возбуждено уголовное дело о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

В 2023 году издательство «Эксмо» приобрело контрольный пакет акций Individuum, в состав которого входит Popcorn Books. В руководстве «Эксмо» заявили, что не имеют никакого отношения к пропаганде ЛГБТ, а все претензии правоохранительных органов относятся исключительно к книгам, изданным Popcorn Books.

До этого сообщалось о задержании троих сотрудников издательства Individuum по делу о пропаганде ЛГБТ.

Ранее сообщалось, что СК считает топ-менеджера Individuum организатором распространения ЛГБТ.