На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нижегородской области на камеру фотоловушки попала енотовидная собака с детенышами

В Керженском заповеднике фотоловушка поймала енотовидную собаку с детенышами
true
true
true
close
Керженский заповедник/VK

В Керженском заповеднике в Нижегородской области семья енотовидных собак, состоящая из мамы и шести детенышей, попала на камеру фотоловушки. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

В сообщении говорится о том, что енотовидные собаки являются представителями очень плодовитого вида.

«Фотоловушка зафиксировала прогулку самки с шестью детенышами. И каждому она успела уделить внимание: с одним поиграла, других разняла во время потасовки.

Кроме того, сообщается, что молодые енотовидные собаки очень быстро растут, и уже к октябрю их габариты доберутся до состояния взрослого зверя.

Енотовидные собаки — представители семейства псовых, завезенные в Россию с Дальнего Востока в 1936 году с целью разведения их в качестве пушных зверей.

До этого в Приморском крае сняли на камеру семейное купание пятнистых оленей. Зоологи предположили, что в момент съемки родители учили олененка плавать. Специалисты отметили, что купаются олени не ради развлечения, а чтобы охладиться в жару и поесть гидрофитов — растений, корни и побеги которых находятся на дне водоемов, а верхушки — над водой (осоки, камыши, рогозы и др.)

Ранее на Алтае в камеру фотоловушки попал снежный барс с тремя детенышами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами