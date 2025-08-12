В Нижегородской области на камеру фотоловушки попала енотовидная собака с детенышами

В Керженском заповеднике в Нижегородской области семья енотовидных собак, состоящая из мамы и шести детенышей, попала на камеру фотоловушки. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

В сообщении говорится о том, что енотовидные собаки являются представителями очень плодовитого вида.

«Фотоловушка зафиксировала прогулку самки с шестью детенышами. И каждому она успела уделить внимание: с одним поиграла, других разняла во время потасовки.

Кроме того, сообщается, что молодые енотовидные собаки очень быстро растут, и уже к октябрю их габариты доберутся до состояния взрослого зверя.

Енотовидные собаки — представители семейства псовых, завезенные в Россию с Дальнего Востока в 1936 году с целью разведения их в качестве пушных зверей.

До этого в Приморском крае сняли на камеру семейное купание пятнистых оленей. Зоологи предположили, что в момент съемки родители учили олененка плавать. Специалисты отметили, что купаются олени не ради развлечения, а чтобы охладиться в жару и поесть гидрофитов — растений, корни и побеги которых находятся на дне водоемов, а верхушки — над водой (осоки, камыши, рогозы и др.)

Ранее на Алтае в камеру фотоловушки попал снежный барс с тремя детенышами.