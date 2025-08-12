В США медведь искупался в бассейне и попал на видео, пишет UPI.

В Ньюингтоне, штат Коннектикут, жительница Тереза Сандерсон запечатлела на видео неожиданный визит дикого животного. На кадрах видно, как крупный черный медведь заходит на ее задний двор и направляется прямо к бассейну. Несколько минут зверь спокойно плавал и, похоже, наслаждался прохладой, после чего выбрался из воды и удалился в сторону леса.

По словам Сандерсон, животное вело себя спокойно и не проявляло агрессии. Однако для жителей города такие встречи становятся все менее редкими. Представители Департамента энергетики и охраны окружающей среды штата Коннектикут сообщили, что только в этом году в Ньюингтоне зафиксировано 51 сообщение о медведях.

Экологи поясняют, что черные медведи в регионе часто выходят к домам людей в поисках еды и воды, особенно в жаркие летние месяцы. Специалисты напоминают, что, несмотря на милые кадры, медведи остаются дикими и потенциально опасными животными.

