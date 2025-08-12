Посетителям Starbucks в Южной Корее запретили приносить компьютеры и принтеры

В кофейнях Starbucks по всей Южной Корее появились таблички с новыми правилами для посетителей. Теперь клиентам запрещено устанавливать в заведениях настольные компьютеры, принтеры, удлинители с несколькими розетками, а также громоздкие перегородки, пишет UPI. Кроме того, оставлять личные вещи без присмотра на длительное время за столами тоже больше нельзя.

Эти меры направлены против так называемого «cagongjok» — особой группы посетителей, чьё название образовано от корейских слов «кафе», «учёба» и «племя». Так называют людей, которые проводят в кофейнях часы напролет, занимаясь работой или учебой, и при этом занимают значительное пространство своим оборудованием. В народе их также называют «сквоттерами кофеен».

Решение Starbucks стало реакцией на многочисленные жалобы клиентов, которым мешало, что некоторые посетители превращают столики в полноценные рабочие станции. Поводом послужили и вирусные фото из соцсетей, на которых запечатлены впечатляющие «офисные» установки внутри кафе.

При этом ноутбуки в кофейнях по-прежнему разрешены, а работать или учиться можно, если оборудование не занимает чрезмерно много места и не мешает другим гостям.

