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Starbucks выплатит $50 млн курьеру за ожоги от чая

CNN: житель Калифорнии отсудил у Starbucks $50 млн из-за ожогов от чая
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Starbucks

Присяжные в Калифорнии постановили взыскать с сети Starbucks $50 млн в пользу водителя Майкла Гарсии, получившего тяжелые ожоги из-за инцидента в автокафе в Лос-Анджелесе в 2020 году. Об этом сообщает CNN.

По данным суда, горячий напиток, не закрепленный в подставке должным образом, выпал и пролился на колени Гарсии. Это привело к ожогам третьей степени, множественным операциям по пересадке кожи, хронической боли и психологическим травмам. Мужчина до сих пор страдает от деформации тканей.

Starbucks выразили сочувствие пострадавшему, но объявили о намерении обжаловать решение. В компании подчеркнули, что «соблюдают строгие стандарты безопасности», а размер компенсации считают несоразмерным. Исход апелляции пока неизвестен.

В феврале сообщалось, что работавшая оператором установок в ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация», получила химический ожог рта и глотки. Находясь на производстве, она почувствовала резкий запах, после чего сработала сигнализация.

Причиной инцидента стала неисправность оборудования, которое не было своевременно отремонтировано. Ведомство обратилось с иском к предприятию о компенсации морального вреда в пользу потерпевшей. Решением суда компания обязана выплатить работнице 200 тысяч рублей.

Ранее Starbucks зарегистрировал товарный знак в России.

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