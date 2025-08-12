На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Индия и Китай планируют возобновить авиасообщение

Bloomberg: Индия и Китай планируют возобновить авиасообщение в сентябре
Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Индия и Китай намерены в сентябре возобновить авиасообщение, приостановленное пять лет назад. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, индийское правительство обратилось к авиакомпаниям страны с просьбой в кратчайшие сроки подготовить рейсы в Китай. Официальное объявление, возможно, будет сделано уже на саммите Шанхайской организации сотрудничества в конце августа в Китае.

По словам источников Bloomberg, планы по восстановлению прямых рейсов только набрали обороты за последние две недели, заинтересованные авиакомпании также были уведомлены об этом предложении.

Пассажирские рейсы между Индией и Китаем были приостановлены после пандемии COVID-19, что вынудило путешественников из двух соседних стран использовать транзитные узлы, такие как Гонконг или Сингапур.

Возобновление работы по восстановлению прямого сообщения происходит на фоне значительного напряжения в отношениях Индии с США после того, как президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на индийские товары до 50% в качестве штрафа за закупки российской нефти, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что пошлины США не повлияли на поставки российской нефти в Индию.

