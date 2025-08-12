На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали о новом способе создания электронной подписи

ФНС: в России запустили приложение для получения электронной подписи для бизнеса
true
true
true
close
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Российские бизнесмены могут воспользоваться приложением «Моя подпись» в рамках сервиса «Старт бизнеса онлайн» для получения электронной подписи и открытия счета в банке. Об этом говорится на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

«Комплексный сервис «Старт бизнеса онлайн» работает с прошлого года и позволяет в рамках одной услуги полностью дистанционно зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись и открыть счет в банке», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, для оформления электронной подписи достаточно скачать приложение, пройти идентификацию и подписать полученной подписью заявление для открытия счета в банке, указанном в заявлении.

Помимо этого, наличие учетной записи в Единой биометрической системе позволяет получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи для юридического лица или индивидуального предпринимателя. Специалисты объяснили, что при оформлении такой подписи программа формирует секретный ключ, с помощью которого можно подписывать документы без самостоятельной настройки спецпрограмм на ПК.

Ранее в Госдуме предложили упростить требования к указанию паспортных данных.

